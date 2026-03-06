На Западе заподозрили обман об истребителях США в Иране

L'AntiDiplomatico: Запад хочет скрыть правду о сбитых истребителях США

Западные средства массовой информации пытаются ввести общественность в заблуждение относительно инцидента с тремя истребителями F-15E ВВС США, которые были сбиты в небе над Катаром. Об этом сообщает L'AntiDiplomatico.

По данным издания, ведущие западные медиа продвигают версию о том, что самолеты стали жертвой «дружественного огня» кувейтской зенитной артиллерии, которая якобы по ошибке приняла их за иранские. Авторы публикации называют эту реконструкцию событий «невероятной».

«Ведущие западные СМИ, которые уже имели наглость представить резню в Минабе (израильские ракеты против школы: 110 девочек погибло) ошибкой зенитных орудий Ирана, теперь сходят с ума от фейковых новостей о трех американских истребителях F-15E, якобы сбитых "по ошибке" кувейтской зенитной артиллерией», — говорится в материале.

Авторы статьи обращают внимание, что все военные самолеты и системы управления аэропортов оснащены системой IFF (Identification Friend or Foe), которая автоматически идентифицирует принадлежность борта с помощью зашифрованных кодов и исключает возможность дружественного огня. Это ставит под сомнение официальную версию западных СМИ.

В издании отмечают, что гораздо более вероятной причиной крушения могли стать многочисленные иранские ракеты и дроны, находившиеся в тот момент в воздушном пространстве над Кувейтом.

