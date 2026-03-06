Названа главная проблема для Европы из-за конфликта на Ближнем Востоке

МО Польши: Война с Ираном приведет к задержкам поставок оружия США

Конфликт США и Ирана приведет к задержкам поставок американского оружия Европе. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Politico.

«Американская промышленность сосредоточится на пополнении запасов, используемых на Ближнем Востоке. Мы ожидаем некоторых задержек в поставках, особенно если конфликт затянется. Это делает еще более актуальным для европейцев наращивание собственных производственных мощностей», — отметил глава польского оборонного ведомства.

С ним согласился еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, добавив, что США «не смогут обеспечить в достаточном объеме» потребности стран Персидского залива, Украины и своей собственной армии.

Ранее стало известно, что сосредоточенность США на военной операции в Иране может спровоцировать острый дефицит ракет ПВО для Украины.