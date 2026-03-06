Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:43, 6 марта 2026Мир

Названа главная проблема для Европы из-за конфликта на Ближнем Востоке

МО Польши: Война с Ираном приведет к задержкам поставок оружия США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Конфликт США и Ирана приведет к задержкам поставок американского оружия Европе. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Politico.

«Американская промышленность сосредоточится на пополнении запасов, используемых на Ближнем Востоке. Мы ожидаем некоторых задержек в поставках, особенно если конфликт затянется. Это делает еще более актуальным для европейцев наращивание собственных производственных мощностей», — отметил глава польского оборонного ведомства.

С ним согласился еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, добавив, что США «не смогут обеспечить в достаточном объеме» потребности стран Персидского залива, Украины и своей собственной армии.

Ранее стало известно, что сосредоточенность США на военной операции в Иране может спровоцировать острый дефицит ракет ПВО для Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран уничтожил используемый против России важный объект США

    Глава МИД Израиля раскрыл цель операции против Ирана

    Участнику СВО из Великобритании выдали российское гражданство

    Страна БРИКС бросилась покупать российскую нефть

    Европу призвали снять санкции с России для собственной безопасности

    Данное Индии «разрешение» США закупать и так доступную российскую нефть оценили

    В Дубае туристам пригрозили ответственностью за публикацию определенных фото

    В России объявлены цены на новый стильный кроссовер Omoda

    Цены на заправках в США взлетели

    Ушедший из России автогигант зарегистрировал в стране бренд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok