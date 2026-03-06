ОАЭ задумали принять неожиданные меры против Ирана

WSJ: ОАЭ рассматривают заморозку активов Ирана

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) рассматривают возможность заморозки активов Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность заморозки иранских активов на миллиарды долларов, хранящихся в этом государстве Персидского залива», — утверждается в публикации.

По данным издания, этот шаг бы мог «перекрыть одну из важнейших экономических артерий Тегерана», ограничив его доступ к глобальным торговым сетям. Кроме того, это сказалось бы на внутренней экономике Ирана, которая уже затронута войной.

Ранее сообщалось, что ОАЭ рассматривают возможность проведения военных действий против Ирана в ответ на ракетные и беспилотные атаки по объектам, находящимся на территории страны.