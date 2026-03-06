Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:50, 6 марта 2026Из жизни

Отвергнутый влюбленный поджег себя

В Таиланде мужчина поджег себя из-за любовных неудач
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: DailyNews / The Thaiger

В таиландском городе Паттайя спасли влюбленного водителя, который поджег себя. Об этом сообщает издание The Thaiger.

44-летний Бунлерт каждый день возил продавщиц лотерейных билетов, имеющих инвалидность. Одна из них привлекла его внимание. Он неоднократно признавался ей в любви, но она всякий раз его отвергала.

По словам 59-летней соседки, мужчина рассказал ей о своих любовных неудачах. После этого он облился растительным маслом и попытался его поджечь, но оно не загорелось. Тогда он раздобыл бензин и предпринял вторую попытку.

Материалы по теме:
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября 2018
Беспечный покойник Жена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
Беспечный покойникЖена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
3 июня 2019

Спасатели, прибывшие на место происшествия, отвезли Бунлерта в больницу. У него обожжено от 30 до 40 процентов тела. Сотрудники полиции планируют допросить его, когда он пойдет на поправку.

Ранее сообщалось, что 47-летний житель провинции Чонбури, Таиланд, случайно поджег себя при попытке устроить пожар в доме соседки. Он признался в содеянном по дороге в больницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран нанес удар возмездия за атаку на начальную школу

    Россиянин получил срок за текст об украинском военном формировании

    В Израиле одним словом оценили ход операции против Ирана

    Apple отрекламировала Microsoft

    Банк России оценил идею о двух вариантах ставки по кредитам

    Автолюбителей предупредили о штрафе за неправильную тонировку

    Армия России продвинулась в Сумской области

    Отвергнутый влюбленный поджег себя

    Губин назвал причину отказа от возвращения на сцену

    Иран поразил нефтяной танкер под флагом США у берегов Кувейта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok