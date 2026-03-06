Отвергнутый влюбленный поджег себя

В Таиланде мужчина поджег себя из-за любовных неудач

В таиландском городе Паттайя спасли влюбленного водителя, который поджег себя. Об этом сообщает издание The Thaiger.

44-летний Бунлерт каждый день возил продавщиц лотерейных билетов, имеющих инвалидность. Одна из них привлекла его внимание. Он неоднократно признавался ей в любви, но она всякий раз его отвергала.

По словам 59-летней соседки, мужчина рассказал ей о своих любовных неудачах. После этого он облился растительным маслом и попытался его поджечь, но оно не загорелось. Тогда он раздобыл бензин и предпринял вторую попытку.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, отвезли Бунлерта в больницу. У него обожжено от 30 до 40 процентов тела. Сотрудники полиции планируют допросить его, когда он пойдет на поправку.

Ранее сообщалось, что 47-летний житель провинции Чонбури, Таиланд, случайно поджег себя при попытке устроить пожар в доме соседки. Он признался в содеянном по дороге в больницу.