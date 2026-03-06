Польша закроет воздушное пространство на три месяца

Польша до 9 июня закрывает воздушное пространство на востоке

Стало известно о закрытии воздушного пространства в восточных районах Польши на три месяца. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Польское агентство аэронавигации.

Сообщается, что запрет на полеты введен по требованию оперативного командования польской армии из-за необходимости обеспечения безопасности государства. Речь идет о приграничных зонах с Белоруссией и Украиной.

Ограничения будут действовать с 10 марта до 9 июня 2026 года. Кроме того, запрет на полеты распространяется на все воздушные суда, летящие ниже трех километров.

Ранее Азербайджан частично закрывал воздушное пространство на 12 часов после атаки иранского дрона на аэропорт в Нахичевани.