Азербайджан частично закрыл воздушное пространство на 12 часов

Азербайджан частично закрыл воздушное пространство на 12 часов после атаки иранского дрона на аэропорт в Нахичевани. Об этом сообщается на сайте FlightRadar24.

Уточняется, что ограничения будут действовать на территории южного сектора Бакинского района на границе с Ираном.

Ранее в сети появилось видео из аэропорта Нахичевань после того, как там упал и взорвался иранский дрон «Шахед». На ролике видно задымленное помещение. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал случившееся террористическим актом. Атакованная авиагавань приостановила работу.