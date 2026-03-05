Реклама

18:16, 5 марта 2026

Азербайджан частично закрыл воздушное пространство

Азербайджан частично закрыл воздушное пространство на 12 часов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Osmancan Gurdogan / Anadolu via Getty Images

Азербайджан частично закрыл воздушное пространство на 12 часов после атаки иранского дрона на аэропорт в Нахичевани. Об этом сообщается на сайте FlightRadar24.

Уточняется, что ограничения будут действовать на территории южного сектора Бакинского района на границе с Ираном.

Ранее в сети появилось видео из аэропорта Нахичевань после того, как там упал и взорвался иранский дрон «Шахед». На ролике видно задымленное помещение. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал случившееся террористическим актом. Атакованная авиагавань приостановила работу.

