15:44, 5 марта 2026Путешествия

Аэропорт Азербайджана приостановил работу после атаки иранского дрона

Аэропорт Нахичевань в Азербайджане приостановил прием и отправку рейсов
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Международный аэропорт Нахичевань в Азербайджане приостановил работу после атаки иранского дрона. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного агентства «Азертадж».

Уточняется, что воздушная гавань не принимает и не отправляет внутренние и международные рейсы «в связи со сложившейся ситуацией».

«Дополнительная информация будет предоставлена ​​общественности по мере ее уточнения», — говорится в источнике.

Ранее в сети появилось видео из аэропорта Нахичевань после того, как там упал и взорвался иранский дрон «Шахед». На ролике видно задымленное помещение. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал случившееся террористическим актом. Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади, в свою очередь, опроверг причастность Тегерана к произошедшему.

