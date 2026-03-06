Реклама

Россия
19:30, 6 марта 2026Россия

Появились подробности о состоянии пострадавших при обрушении здания в российском городе

Одного ребенка оставили в больнице после обрушения здания в Нижнем Новгороде
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: «Комсомольская Правда»

Один ребенок, пострадавший при обрушении кровли нежилого здания в Нижнем Новгороде, находится в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областную детскую больницу.

«Двое детей 2012 и 2013 г. р. доставлены в больницу. Дети осмотрены и обследованы. Один ребенок в госпитализации не нуждался, его забрали родители», — говорится в сообщении.

Другой на данный момент находится в приемном покое и ожидает родителей для принятия решения о госпитализации.

О ЧП на улице Станционная стало известно ранее 6 марта. Пострадали три человека, одного из них спасти не удалось. Информации о причинах обрушения на данный момент нет.

