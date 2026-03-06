Реклама

19:20, 6 марта 2026Россия

При обрушении здания в российском городе пострадали люди

При обрушении здания в Нижнем Новгороде пострадали два человека
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Прокуратура Нижегородской области

При обрушении кровли нежилого здания в Нижнем Новгороде пострадали два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

ЧП случилось на улице Станционная. «Произошло обрушение кровли пристроя к заброшенному зданию. Два человека пострадали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще одного человека спасти не удалось. На данный момент личности пострадавших и жертвы устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Рязанской области рухнула крыша многоквартирного дома. Здание было признано аварийным и должно было попасть в программу по переселению. Новые квартиры сельчанам должны были предоставить в декабре прошлого года.

