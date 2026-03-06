Проживающий в Европе россиянин выслушал приговор после возвращения на родину

Суд приговорил проживающего в Швеции россиянина по делу о госизмене

В Краснодаре суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима 48-летнего гражданина России, проживающего в Швеции. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчину признали виновными по статье 275 УК РФ («Государственная измена») и оштрафовали на 200 тысяч рублей.

По версии следствия, в сентябре 2024 года осужденный, находясь в Одессе, перевел деньги военнослужащему Вооруженных сил Украины — мужчина выступал против проведения Россией спецоперации. Задержали его в Краснодарском крае, куда он приехал на заработки.

Ранее в Донецкой народной республике сотрудники ФСБ задержали 18-летнюю местную жительницу за передачу разведке Украины данных о российских военных и молодежных организациях.