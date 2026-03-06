Реклама

16:23, 6 марта 2026Силовые структуры

Раскрыто многомиллионное хищение экс-главой компании «Регион» и гендиректором «Толстого»

СК возбудил дело против экс-главы компании «Регион» и гендиректора «Толстого»
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили дело в отношении экс-главы ООО «Регион» Натальи Бабабаш и гендиректора ООО «Толстый» Дмитрия Аганина, обвиняемых в многомиллионном хищении при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России, передает ТАСС.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и части 2 статьи 201.2 УК РФ («Нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу»). Они арестованы.

По данным следствия, в октябре 2023 года фигуранты заключили многомиллионный договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции системы водоснабжения объекта в Комсомольске-на-Амуре. Барабаш и Аганин, путем представления заведомо ложных документов о выполненных работах, совершили многомиллионное хищение бюджетных денежных средств. В результате, условия договора не были выполнены. Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что военные следователи возбудили уголовное дело в отношении гендиректора Центрального научно-производственного объединения (ЦНПО) «Каскад» Сергея Посохова, которого заподозрили в причинении ущерба Минобороны России в размере 15 миллионов рублей.

