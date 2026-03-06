Россиян стали чаще сокращать

В 4-м квартале 2025-го число сокращений в России выросло на 59 процентов

В 4-м квартале 2025-го число сокращений в России выросло более чем в полтора раза (плюс 59 процентов). О том, что граждан стали чаще лишать работы, со ссылкой на данные Росстата сообщает газета «Ведомости».

За три месяца число уволенных россиян выросло до 32,6 тысячи человек. Их число росло постепенно на протяжении года, с 21,8 тысячи человек в первом квартале.

Чаще всего работников увольняли в сфере госуправления и обеспечения безопасности, социальном обеспечении (4900 человек), здравоохранении и социальных услугах (4600 человек) и образовании (3800 человек). Также в лидерах — обрабатывающие производства (в общей сложности 3900 человек).

По словам партнера Агентства трансформации и развития экономики Виктории Павлюшиной, говорить о системном ухудшении ситуации на рынке труда рано. Бизнес ведет перестройку, чтобы оптимизировать траты на фоне высоких процентных ставок и сдержанной инвестиционной активности.

Как правило, сокращения ведутся в госучреждениях, а частные компании пытаются вынудить работников подписывать увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон, отметил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Сокращения продолжатся и затронут прежде всего сектор управления, также следует ожидать снижения потребности в работниках в секторе благоустройства, креативных услуг, отдыха, реализации автотранспорта. Основная часть подстройки российского рынка труда будет происходить за счет сокращения числа открытых вакансий и снижения темпов роста зарплат, предположила главный экономист «Эйлер аналитические технологии» Елена Ахмедова.

Как заявила менеджер по аналитике кадровой компании «Адвирос» Илона Платонова, в этом году суммарное число доступных на российском рынке труда вакансий может сократиться до 20 процентов к уровню 2025-го. Обрушение числа доступных вакансий аналитик связала с охлаждением внутреннего рынка труда. На фоне роста издержек российские компании стали сокращать планы найма новых сотрудников. Зарплаты же действующих работников стали расти медленнее в сравнении с динамикой, фиксировавшейся в предыдущие несколько лет.