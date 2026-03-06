Реклама

18:33, 6 марта 2026Силовые структуры

Россиянин остался недоволен уборкой снега и избил дворника лопатой

Житель Тольятти избил дворника лопатой из-за недовольства уборкой снега
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Тольятти полицейские задержали мужчину, который избил работника управляющей компании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Самарской области.

По данным ведомства, все произошло на Революционной улице. Пострадавшего мужчину 1972 года рождения госпитализировали. Нападавшего суд заключил под стражу. Как уточняет НИА «Самара», им оказался 25-летний местный житель. Мужчина остался недоволен уборкой снега и избил дворника черенком от лопаты.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Ранее в Пятигорске мужчина избил в ресторане блогершу с аудиторией в миллион человек за отказ познакомиться.

