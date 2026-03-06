Россиянин остался недоволен уборкой снега и избил дворника лопатой

Житель Тольятти избил дворника лопатой из-за недовольства уборкой снега

В Тольятти полицейские задержали мужчину, который избил работника управляющей компании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Самарской области.

По данным ведомства, все произошло на Революционной улице. Пострадавшего мужчину 1972 года рождения госпитализировали. Нападавшего суд заключил под стражу. Как уточняет НИА «Самара», им оказался 25-летний местный житель. Мужчина остался недоволен уборкой снега и избил дворника черенком от лопаты.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

