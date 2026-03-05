Россиянин избил блогершу-миллионницу из-за отказа в знакомстве

В Пятигорске мужчина избил в ресторане блогершу за отказ познакомиться

В Пятигорске мужчина избил в ресторане блогершу с аудиторией в миллион человек за отказ познакомиться. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Пострадавшая россиянка поделилась, что отдыхала в заведении вместе с подругами. Там они познакомились еще с одной девушкой. Она привела в компанию своего товарища.

Тот сразу же стал оказывать знаки внимания блогерше. Она его порывов не оценила и ушла с подругами в другую часть ресторана. Мужчина стал их преследовать и оскорблять.

Тогда девушки обратились за помощью к сотруднику охраны. Но секьюрити по ошибке начал разбираться не с тем человеком. Настоящий преследователь набросился на девушку с кулаками.

Посетительница ресторана написала заявление в правоохранительные органы на обидчика.

