Россия
15:36, 5 марта 2026Россия

Россиянин избил блогершу-миллионницу из-за отказа в знакомстве

В Пятигорске мужчина избил в ресторане блогершу за отказ познакомиться
Майя Назарова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Пятигорске мужчина избил в ресторане блогершу с аудиторией в миллион человек за отказ познакомиться. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Пострадавшая россиянка поделилась, что отдыхала в заведении вместе с подругами. Там они познакомились еще с одной девушкой. Она привела в компанию своего товарища.

Тот сразу же стал оказывать знаки внимания блогерше. Она его порывов не оценила и ушла с подругами в другую часть ресторана. Мужчина стал их преследовать и оскорблять.

Тогда девушки обратились за помощью к сотруднику охраны. Но секьюрити по ошибке начал разбираться не с тем человеком. Настоящий преследователь набросился на девушку с кулаками.

Посетительница ресторана написала заявление в правоохранительные органы на обидчика.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону 17-летний юноша избил девушку в школе и оказался в полиции.

