Россиянин избил бывшую девушку в школе при учителях и поплатился

В Ростове-на-Дону 17-летний юноша избил свою бывшую девушку в школе при учителях и поплатился. Как стало известно Telegram-каналу Don Mash, россиянин оказался в отделе полиции.

По данным издания, ученица рассталась с молодым человеком, но он продолжал ее преследовать. В один из дней подросток заявился к экс-возлюбленной на уроки, прихватив с собой нож.

Юноша набросился на школьницу с кулаками, его оттащили педагоги. Спустя день бывший стал рассылать сообщения с угрозами одноклассникам девушки.

Родители несовершеннолетней обратились в полицию. Юношу задержали правоохранители. Находясь на допросе, он выкладывал короткие ролики в соцсети.

