Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:12, 26 января 2026Россия

Россиянин избил бывшую девушку в школе при учителях и поплатился

В Ростове-на-Дону 17-летний юноша избил девушку в школе и оказался в полиции
Майя Назарова

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Ростове-на-Дону 17-летний юноша избил свою бывшую девушку в школе при учителях и поплатился. Как стало известно Telegram-каналу Don Mash, россиянин оказался в отделе полиции.

По данным издания, ученица рассталась с молодым человеком, но он продолжал ее преследовать. В один из дней подросток заявился к экс-возлюбленной на уроки, прихватив с собой нож.

Юноша набросился на школьницу с кулаками, его оттащили педагоги. Спустя день бывший стал рассылать сообщения с угрозами одноклассникам девушки.

Родители несовершеннолетней обратились в полицию. Юношу задержали правоохранители. Находясь на допросе, он выкладывал короткие ролики в соцсети.

До этого сообщалось, что в Магнитогорске Челябинской области таксист избил 17-летнюю школьницу. По факту случившегося организовали проверку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала Россию умными бомбами

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и что сам президент говорил об этом

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Раскрыта причина перемены позиции Белого дома по захвату Гренландии

    Водителям напомнили состав автомобильной аптечки в 2026 году

    Бывший моряк продал грязные носки и за неделю заработал три миллиона рублей

    Россиянам подсказали способ защитить себя от падений на льду

    Министр обороны Германии потребовал извинений от Трампа за слова о союзниках

    Россиян предупредили о новом виде мошенничества с жильем

    Мужчина прогулялся по российскому городу в нацистском плаще

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok