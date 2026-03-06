Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:28, 6 марта 2026Интернет и СМИ

Сообщения о переоборудовании метро Петербурга под убежище не подтвердились

Сообщения о модернизации метрополитена Петербурга под убежище не подтвердились
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Издание «Фонтанка» в четверг, 5 марта, разместило материал, в котором утверждалось, что власти Санкт-Петербурга планируют модернизировать метро, в том числе для нужд гражданской обороны — организовать там убежище. Данная информация не подтвердилась.

Впоследствии оппозиционные СМИ стали публиковать более кликбейтную версию этой информации с заголовками о переоборудовании метро в убежище. Однако данные утверждения не соответствуют действительности.

Дело в том, что в России метрополитены изначально проектируются как объекты двойного назначения: в процессе строительства учитывается возможность их использования в качестве убежища при необходимости. При этом статус метро регулируется с точки зрения законодательства — в частности, в России действует свод правил «Приспособление метрополитенов под защитные сооружения гражданской обороны. Общие правила проектирования».

Также стоит отметить, что станции метрополитена и перегоны нуждаются в регулярном ремонте для поддержания его в нормальном состоянии не только как транспортной системы, но и в качестве убежища при чрезвычайных ситуациях различного характера. Данный процесс неизбежен, так как городская инфраструктура развивается, а климатические условия и рельеф меняются.

Утверждения, что метро Петербурга модернизируют для нужд гражданской обороны, распространились преимущественно в оппозиционных каналах. Некоторые СМИ опубликовали указанные сведения в более верной формулировке, в их числе «Вести» и «Закс.ру».

В сети распространилась информация о том, что петербургский метрополитен переоборудуют под гигантское бомбоубежище. Данная информация не подтвердилась: дело в том, что любое метро в России — изначально объект двойного назначения, который нуждается в своевременном обновлении и ремонте.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран уничтожил используемый против России важный объект США

    Глава МИД Израиля раскрыл цель операции против Ирана

    Участнику СВО из Великобритании выдали российское гражданство

    Страна БРИКС бросилась покупать российскую нефть

    Европу призвали снять санкции с России для собственной безопасности

    Данное Индии «разрешение» США закупать и так доступную российскую нефть оценили

    В Дубае туристам пригрозили ответственностью за публикацию определенных фото

    В России объявлены цены на новый стильный кроссовер Omoda

    Цены на заправках в США взлетели

    Ушедший из России автогигант зарегистрировал в стране бренд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok