Сообщения о переоборудовании метро Петербурга под убежище не подтвердились

Сообщения о модернизации метрополитена Петербурга под убежище не подтвердились

Издание «Фонтанка» в четверг, 5 марта, разместило материал, в котором утверждалось, что власти Санкт-Петербурга планируют модернизировать метро, в том числе для нужд гражданской обороны — организовать там убежище. Данная информация не подтвердилась.

Впоследствии оппозиционные СМИ стали публиковать более кликбейтную версию этой информации с заголовками о переоборудовании метро в убежище. Однако данные утверждения не соответствуют действительности.

Дело в том, что в России метрополитены изначально проектируются как объекты двойного назначения: в процессе строительства учитывается возможность их использования в качестве убежища при необходимости. При этом статус метро регулируется с точки зрения законодательства — в частности, в России действует свод правил «Приспособление метрополитенов под защитные сооружения гражданской обороны. Общие правила проектирования».

Также стоит отметить, что станции метрополитена и перегоны нуждаются в регулярном ремонте для поддержания его в нормальном состоянии не только как транспортной системы, но и в качестве убежища при чрезвычайных ситуациях различного характера. Данный процесс неизбежен, так как городская инфраструктура развивается, а климатические условия и рельеф меняются.

Утверждения, что метро Петербурга модернизируют для нужд гражданской обороны, распространились преимущественно в оппозиционных каналах. Некоторые СМИ опубликовали указанные сведения в более верной формулировке, в их числе «Вести» и «Закс.ру».

В сети распространилась информация о том, что петербургский метрополитен переоборудуют под гигантское бомбоубежище. Данная информация не подтвердилась: дело в том, что любое метро в России — изначально объект двойного назначения, который нуждается в своевременном обновлении и ремонте.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».