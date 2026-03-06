Спор двух российских водителей закончился стрельбой

В Воскресенске россиянин ранил мужчину из травматического пистолета

В Московской области полиция выясняет обстоятельства ранения человека во дворе жилого дома на улице Пионерской в городе Воскресенск. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД сообщает ТАСС.

По предварительным данным, начало ссоре положил дорожный конфликт, мужчины не поделили место, в результате один из них достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в своего оппонента. Пострадавшему потребовалась госпитализация. Правонарушитель был задержан. Им оказался местный житель 1958 года рождения, у которого изъято травматическое оружие.

Отмечается, что стрелку грозит до семи лет лишения свободы за хулиганство.

