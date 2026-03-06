Реклама

Силовые структуры
20:00, 6 марта 2026Силовые структуры

Спор двух российских водителей закончился стрельбой

В Воскресенске россиянин ранил мужчину из травматического пистолета
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Московской области полиция выясняет обстоятельства ранения человека во дворе жилого дома на улице Пионерской в городе Воскресенск. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД сообщает ТАСС.

По предварительным данным, начало ссоре положил дорожный конфликт, мужчины не поделили место, в результате один из них достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в своего оппонента. Пострадавшему потребовалась госпитализация. Правонарушитель был задержан. Им оказался местный житель 1958 года рождения, у которого изъято травматическое оружие.

Отмечается, что стрелку грозит до семи лет лишения свободы за хулиганство.

Ранее сообщалось, что российскую актрису театра Анну Артамонову могут лишить свободы на срок до трех лет из-за конфликта на парковке в Москве.

