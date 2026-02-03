Раскрыто возможное наказание для российской актрисы из-за драки на парковке

Актрисе Артамоновой может грозить лишение свободы после потасовки на парковке

Российскую актрису театра Анну Артамонову могут лишить свободы на срок до трех лет из-за конфликта на парковке в Москве. В ходе потасовки она ранила ножом одного из участников драки, пишет ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России, конфликт произошел на Малой Ботанической улице. На текущий момент расследуется уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что инцидент произошел на парковке, где трое неизвестных мужчин напали на сына Артамоновой и его друга в ходе конфликта.

Утверждается, что актриса ножом ранила одного из напавших. Теперь ей может грозить лишение свободы на срок до трех лет.

Артамонова в 1999 году окончила Нижегородское театральное училище. С 2005 года она является актрисой театра Et Cetera.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском молодой человек открыл стрельбу во время конфликта, который перерос в драку.