Молодой человек открыл стрельбу во время драки в Подмосковье

ТАСС: В Раменском между молодежью произошла драка со стрельбой

В подмосковном Раменском молодой человек открыл стрельбу во время конфликта, который перерос в драку. Об этом ТАСС со ссылкой на пресс-службе областной полиции.

Как уточняется, к правоохранителям поступило сообщение о том, что на парковке одного из домов на улице Гурьева случилась драка. Инцидент с группой молодых людей перерос в стрельбу, когда один из участников конфликта достал сигнальный пистолет и выстрелил в оппонента, уточнили в ведомстве.

По данным издания, участники драки скрылись с места происшествия. Оказалось, что один из них — 15-летний москвич. Подростка задержали и доставили в отдел полиции. Другие участники инцидента сейчас разыскиваются.

За медицинской помощью к врачам никто из них не обращался.

Ранее в Приморье подросток выстрелил в глаз 13-летнему мальчику. К стражам порядка обратился 38-летний отец потерпевшего, заявили в региональном ГУ МВД России.