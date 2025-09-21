Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:08, 20 сентября 2025Россия

Молодой человек открыл стрельбу во время драки в Подмосковье

ТАСС: В Раменском между молодежью произошла драка со стрельбой
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В подмосковном Раменском молодой человек открыл стрельбу во время конфликта, который перерос в драку. Об этом ТАСС со ссылкой на пресс-службе областной полиции.

Как уточняется, к правоохранителям поступило сообщение о том, что на парковке одного из домов на улице Гурьева случилась драка. Инцидент с группой молодых людей перерос в стрельбу, когда один из участников конфликта достал сигнальный пистолет и выстрелил в оппонента, уточнили в ведомстве.

По данным издания, участники драки скрылись с места происшествия. Оказалось, что один из них — 15-летний москвич. Подростка задержали и доставили в отдел полиции. Другие участники инцидента сейчас разыскиваются.

За медицинской помощью к врачам никто из них не обращался.

Ранее в Приморье подросток выстрелил в глаз 13-летнему мальчику. К стражам порядка обратился 38-летний отец потерпевшего, заявили в региональном ГУ МВД России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Певец SHAMAN отказался от оценок на «Интервидении»

    Певец SHAMAN прокомментировал свой отказ от оценок на «Интервидении»

    Российские военкоры раскрыли детали продвижения на запорожском направлении

    Выступления участников в финале «Интервидения» завершились

    В МИД стихами ответили на призыв Ющенко идти на Москву

    Президент Чехии призвал сбивать российские военные самолеты

    Молодой человек открыл стрельбу во время драки в Подмосковье

    Кулеба раскрыл последствия массового оттока молодежи с Украины

    Умер кинооператор «Ленфильма» Шайгарданов

    В Германии назвали виновного в саботаже мира на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости