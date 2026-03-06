Страна-сосед России предложила США свою территорию для операции в Иране

Науседа: Литва готова предоставить США территорию для операции в Иране

Литва готова предоставить США свою территорию для операции в Иране. Об этом рассказал президент республики Гитанас Науседа, передает ТАСС.

«Как преданный и ответственный союзник, Литва готова обсудить возможность разрешить США использовать свою территорию», — рассказал Науседа.

По его словам, территория может быть предоставлена не для военных целей, но для логистики. Он также выразил надежду, что военный конфликт сменится поиском мира дипломатическими средствами.

Ранее стало известно, что страны Персидского залива выразили разочарование и возмущение тем, как США ведут боевые действия против Ирана.