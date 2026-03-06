Реклама

Трампу начали искать замену в Республиканской партии

Politico: Крыло Республиканской партии США ищет нового лидера вместо Трампа
Виктория Кондратьева
Фото: Nathan Howard / Reuters

Крыло Республиканской партии США, выступающее за сдерживание в отношении войны с Ираном, ищет нового лидера вместо американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, раскол внешнеполитического сообщества Трампа, описанный семью союзниками Белого дома, грозит расколоть и ключевой элемент администрации, особенно в условиях давления с целью продолжения войны с Ираном при одновременном недопущении ввода американских войск в страну.

«Я бы охарактеризовал нынешний момент как момент страха и паралича. Есть также группа людей, у которых были или есть стремления войти в правительство, они спрашивают себя, хотят ли по-прежнему это делать, и прикусывают языки, пока ищут ответ на этот вопрос», — сказал директор по оборонным и внешнеполитическим исследованиям консервативного Института Катона Джастин Логан.

Ранее американист Павел Дубравский заявил, что конфликт с Ираном нанес удар по Трампу внутри страны и может привести к серьезным внутриполитическим последствиям. Он отметил, что это также нанесет удар по привлекательности республиканцев на ближайших выборах.

