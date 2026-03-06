Реклама

09:11, 7 марта 2026Спорт

Тренер назвала причину провала Малинина на Олимпиаде

Тренер Гончаренко: Полночи заснуть не могла после проката Малинина
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко назвала причину провала американского фигуриста Ильи Малинина на Олимпиаде. Ее слова приводит RT.

«Мы смотрели произвольную программу парней вместе с мужем — так потом полночи заснуть не могли. Как только спортсмен хотя бы чуточку приподнял нос от собственной значимости, жди неприятностей. Вот и из Малинина раньше времени сделали диву», — сказала Гончаренко.

Гончаренко отметила, что повышенное внимание к спортсмену может оказывать на него негативное влияние. «Начинаются бесконечные интервью, рекламные контракты, всевозможные шоу, и становится очень сложно этому противостоять. Все, кто окружает спортсмена, должны его закрывать от всего этого. Но не всегда удается», — добавил специалист.

Малинин, считавшийся фаворитом Олимпиады-2026, стал лишь восьмым по сумме короткой и произвольной программ в мужском одиночном катании. При этом американец выиграл золото в командных соревнованиях. Международный олимпийский комитет (МОК) наградил его призом «За честную игру».

