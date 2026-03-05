Проваливший Олимпиаду Малинин получил от МОК приз «За честную игру»

Проваливший Олимпиаду Илья Малинин получил от МОК приз «За честную игру»

Американский фигурист Илья Малинин получил от Международного олимпийского комитета (МОК) приз «За честную игру» по итогам Игр-2026 в Италии. Об этом сообщается на сайте организации.

«После сложного выступления, в ходе которого он опустился с первого места на восьмое, Малинин сразу же отбросил личное разочарование, чтобы тепло обнять и поздравить золотого медалиста Михаила Шайдорова», — заявили в МОК.

Ранее причину провала Малинина на Олимпиаде-2026 назвал двукратный победитель Игр Евгений Плющенко. По его словам, спортсмен не справился психологически.

На Олимпиаде-2026 Малинин, считавшийся фаворитом, занял лишь восьмое место в соревнованиях мужчин-одиночников. После короткой программы американец шел на первом месте, но неудачно выступил в произвольной, набрав в сумме 264,49 балла.