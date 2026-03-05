Реклама

20:18, 5 марта 2026

Проваливший Олимпиаду Малинин получил от МОК приз «За честную игру»

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tim Clayton / Getty Images

Американский фигурист Илья Малинин получил от Международного олимпийского комитета (МОК) приз «За честную игру» по итогам Игр-2026 в Италии. Об этом сообщается на сайте организации.

«После сложного выступления, в ходе которого он опустился с первого места на восьмое, Малинин сразу же отбросил личное разочарование, чтобы тепло обнять и поздравить золотого медалиста Михаила Шайдорова», — заявили в МОК.

Ранее причину провала Малинина на Олимпиаде-2026 назвал двукратный победитель Игр Евгений Плющенко. По его словам, спортсмен не справился психологически.

На Олимпиаде-2026 Малинин, считавшийся фаворитом, занял лишь восьмое место в соревнованиях мужчин-одиночников. После короткой программы американец шел на первом месте, но неудачно выступил в произвольной, набрав в сумме 264,49 балла.

