Плющенко назвал причину провала Малинина на Олимпиаде-2026

Плющенко: Малинин провалился на Олимпиаде-2026 из-за психологии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал причину провала американского фигуриста Ильи Малинина на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, спортсмен не справился психологически. «Расфокусирование было: шаг вправо, шаг влево. Олимпиада — такое соревнование, которое проходит раз в 4 года. И очень много отвлечений там», — заявил Плющенко.

Бывший спортсмен добавил, что Малинин правильно подготовится к следующей Олимпиаде. «У него большое будущее. Главное, чтобы без травм», — заявил Плющенко.

На Олимпиаде-2026 Малинин, считавшийся фаворитом, занял лишь восьмое место в соревнованиях мужчин-одиночников. После короткой программы американец шел на первом месте, но неудачно выступил в произвольной, набрав в сумме 264,49 балла.