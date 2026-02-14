Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
01:09, 14 февраля 2026Спорт

Казахстанский фигурист выиграл золото Олимпиады

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров выиграл золото Олимпиады-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров выиграл золотую медаль на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Трансляция соревнований велась на Okko.

Спортсмен стал первым с результатом 291,58 балла за две программы. Второе место занял японец Юма Кагияма — у него 280,06 балла. Третья строчка осталась за еще одним японцем Шуно Сато— его выступление судьи оценили в 274,90 очка.

Ранее Малинин выиграл короткую программу одиночников на Олимпиаде. Спортсмен стал первым с результатом 108,16 балла.

Малинин — олимпийский чемпион в командных соревнованиях (2026). Также он — двукратный чемпион мира (2024, 2025).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Гуменник занял шестое место на Олимпиаде

    В России установлен тревожный рекорд

    Перечислены еще не сбывшиеся предсказания Жириновского

    Захарова резко высказалась о темах на Мюнхенской конференции после атаки на Белгород

    Казахстанский фигурист выиграл золото Олимпиады

    Украинский военный пригрозил захватить Приднестровье и Венгрию двумя бригадами ВСУ

    Сотрудник ТЦК применил газовый баллончик при попытке мобилизации

    Дмитриев объяснил смену подхода Европы к урегулированию на Украине

    Стало известно о планах Трампа ударить по ядерным объектам Ирана

    На Украине сообщили об атаке «Гераней»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok