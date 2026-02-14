Казахстанский фигурист выиграл золото Олимпиады

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров выиграл золото Олимпиады-2026

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров выиграл золотую медаль на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Трансляция соревнований велась на Okko.

Спортсмен стал первым с результатом 291,58 балла за две программы. Второе место занял японец Юма Кагияма — у него 280,06 балла. Третья строчка осталась за еще одним японцем Шуно Сато— его выступление судьи оценили в 274,90 очка.

Ранее Малинин выиграл короткую программу одиночников на Олимпиаде. Спортсмен стал первым с результатом 108,16 балла.

Малинин — олимпийский чемпион в командных соревнованиях (2026). Также он — двукратный чемпион мира (2024, 2025).