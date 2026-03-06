В России предупредили о возможном усилении атак ВСУ ради одного оружия

«МК»: Киев идет ва-банк, чтобы выпросить у США ракеты для систем Patriot

Киев будет усиливать атаки на российские тылы, чтобы заинтересовать США своими «успехами» и выбить для себя ракеты для систем ПВО Patriot. Об этом пишет «Московский комсомолец» («МК») со ссылкой на военного эксперта Юрия Кнутова.

В публикации говорится, что ВСУ усиливают атаки на регионы РФ, чтобы доказать Вашингтону, что украинские специалисты могут пригодиться США на Ближнем Востоке. Кнутов считает, что это шоу, которое призвано произвести впечатление на Пентагон и президента США Дональда Трампа.

«Так что, мне кажется, это больше бравада [президента Украины Владимира] Зеленского с целью набить себе цену перед европейцами и Трампом и попытаться выпросить у американцев ракеты для комплекса Patriot», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине оказались под угрозой из-за дефицита ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.