Раскрыты данные об устроившем смертельную резню возле метро в Москве

Суд арестовал вьетнамца, смертельно ранившего друга около метро в Москве

Суд в Москве отправил под стражу мужчину, который устроил резню около станции метро «Сокол». Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о расправе и покушении.

Все произошло вечером 4 марта на Ленинградском проспекте. Между тремя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них достал нож и ранил им двух оппонентов. В результате 22-летний пострадавший не выжил, а 29-летний получил ранение. Его госпитализировали.

Нападавшего скрутили прохожие и передали полиции. Как уточняет Telegram-канал «112», все участники конфликта оказались гражданами Вьетнама.