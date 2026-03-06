Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:06, 6 марта 2026Силовые структуры

Раскрыты данные об устроившем смертельную резню возле метро в Москве

Суд арестовал вьетнамца, смертельно ранившего друга около метро в Москве
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Суд в Москве отправил под стражу мужчину, который устроил резню около станции метро «Сокол». Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о расправе и покушении.

Все произошло вечером 4 марта на Ленинградском проспекте. Между тремя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них достал нож и ранил им двух оппонентов. В результате 22-летний пострадавший не выжил, а 29-летний получил ранение. Его госпитализировали.

Нападавшего скрутили прохожие и передали полиции. Как уточняет Telegram-канал «112», все участники конфликта оказались гражданами Вьетнама.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио обозначил сроки завершения операции против Ирана

    Суд признал законным приговор для известного российского комика

    В США внезапно исчезли десятки тысяч рабочих мест

    Раскрыты подробности годичных контрактов на СВО для российских студентов

    Мужчинам назвали самый опасный для потенции алкогольный напиток

    Появились подробности о состоянии пострадавших при обрушении здания в российском городе

    Власти Венгрии показали фото изъятых у украинцев золота и валюты

    Турист опоздал на рейс, впал в ярость, разнес дьюти-фри в аэропорту и попал на видео

    КСИР раскрыл подробности удара США по школе в Иране

    Россияне получили возможность купить вещи турецкого секс-символа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok