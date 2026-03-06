Реклама

16:36, 6 марта 2026

В Киеве остались недовольны планами Европы «перезагрузить Украину»

«Страна.ua»: В Киеве недовольны планами Европы «по перезагрузке Украины»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Andrey Atanov / iStock / Getty Images

Власти Украины остались недовольны планами Европы «о перезагрузке республики». Об этом, ссылаясь на депутатов правящей партии, пишет издание «Страна.ua».

«Давайте называть вещи своими словами: речь идет о фактическом лишении суверенитета страны», — рассказал один из депутатов, комментируя требования стран Европы о проведении реформ в стране.

Таких настроений, как отмечает издание, придерживаются и другие представители власти в стране, недовольные возможной потерей контроля над государственными институтами.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) не хочет появления «нового Орбана» на Украине, поэтому стремится установить контроль над внутренними процессами в стране.

