В Киеве остались недовольны планами Европы «перезагрузить Украину»

Власти Украины остались недовольны планами Европы «о перезагрузке республики». Об этом, ссылаясь на депутатов правящей партии, пишет издание «Страна.ua».
«Давайте называть вещи своими словами: речь идет о фактическом лишении суверенитета страны», — рассказал один из депутатов, комментируя требования стран Европы о проведении реформ в стране.
Таких настроений, как отмечает издание, придерживаются и другие представители власти в стране, недовольные возможной потерей контроля над государственными институтами.
Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) не хочет появления «нового Орбана» на Украине, поэтому стремится установить контроль над внутренними процессами в стране.