В ЕС не захотели видеть на Украине нового Орбана

«Страна.ua»: ЕС не хочет появления нового Орбана на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Thomas Peter / Reuters

Европейский союз (ЕС) не хочет появления «нового Орбана» на Украине, поэтому стремится установить контроль над внутренними процессами в стране. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на украинский дипломатический источник.

«Никакого вступления, с точки зрения европейцев, быть не может до тех пор, пока Украина не будет перестроена по их лекалам и не будет установлен плотный контроль над внутренними процессами, чтобы исключить возможность появления нового "Орбана" (...) То есть "сначала вступление, а потом реформы"», — рассказал собеседник.

По словам близкого к дипломатическим кругам Украины источника, ЕС не пойдет на вступление Киева в организацию «авансом». Он отмечает понимание Брюсселя в том, что руководство постсоветской страны сразу же забудет о реформах при таком развитии событий.

Ранее президент соседней от Украины Молдавии Майя Санду заявила, что членство в ЕС не гарантирует Кишиневу безопасность или развитие экономики. По ее словам, она не идеализировала бы организацию, параллельно поставив цель привести республику к членству в Евросоюзе «как можно скорее».

