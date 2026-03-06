Санду признала отсутствие гарантий успеха от членства в ЕС

Санду: Членство в ЕС не гарантирует Молдавии безопасность или развитие экономики

Членство в Европейском союзе (ЕС) не гарантирует Молдавии безопасность или развитие экономики. С таким заявлением выступила президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Jurnal TV.

«Я не хочу идеализировать [Евросоюз]. Тот факт, что мы станем членом ЕС, не значит, что мы будем на сто процентов в безопасности. Никто не в безопасности, когда есть войны на планете. Тот факт, что мы будем членом ЕС, не значит, что решатся наши экономические проблемы», — подчеркнула политик.

Санду раскрыла опасения Евросоюза относительно необходимости принятия новых стран, включая Молдавию. Она добавила, что не делала бы большой акцент на сроках вступления Кишинева в объединение. При этом молдавский президент отметила, что цель страны — стать членом ЕС «как можно скорее».

Ранее посол Украины в Кишиневе Паун Роговей заявил о невозможности судить о шансах Украины и Молдавии вступить в ЕС до 2030 года. При этом дипломат отметил, что не видит препятствий к вступлению стран в Евросоюз, включая возможную блокировку процесса со стороны руководства Венгрии.