Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:31, 6 марта 2026Бывший СССР

Санду признала отсутствие гарантий успеха от членства в ЕС

Санду: Членство в ЕС не гарантирует Молдавии безопасность или развитие экономики
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Членство в Европейском союзе (ЕС) не гарантирует Молдавии безопасность или развитие экономики. С таким заявлением выступила президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Jurnal TV.

«Я не хочу идеализировать [Евросоюз]. Тот факт, что мы станем членом ЕС, не значит, что мы будем на сто процентов в безопасности. Никто не в безопасности, когда есть войны на планете. Тот факт, что мы будем членом ЕС, не значит, что решатся наши экономические проблемы», — подчеркнула политик.

Санду раскрыла опасения Евросоюза относительно необходимости принятия новых стран, включая Молдавию. Она добавила, что не делала бы большой акцент на сроках вступления Кишинева в объединение. При этом молдавский президент отметила, что цель страны — стать членом ЕС «как можно скорее».

Ранее посол Украины в Кишиневе Паун Роговей заявил о невозможности судить о шансах Украины и Молдавии вступить в ЕС до 2030 года. При этом дипломат отметил, что не видит препятствий к вступлению стран в Евросоюз, включая возможную блокировку процесса со стороны руководства Венгрии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо применять пятую статью НАТО». В России жестко отреагировали на угрозы Зеленского Орбану

    Участницу банды похитителей освободили из российской колонии после родов

    Алиев распорядился повысить уровень готовности армии

    Продажи заграничных туров рухнули из-за кризиса на Ближнем Востоке

    Россиянин пойдет под суд за расправу над московским милиционером и его женой

    206-сантиметровая российская модель встретилась с Шакилом О'Нилом

    Названо принципиальное отличие новых кроссоверов «Москвич» от предыдущих моделей

    Украина объявила Венгрию опасной для пребывания страной

    Покупка одного вида жилья в России станет выгоднее

    Трамп разгромил Зеленского и похвалил Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok