Посол высказался о шансах Украины и Молдавии вступить в ЕС до 2030 года

Роховей: Вступление Украины в ЕС до 2030 года зависит от выполнения требований

Вступление Украины и Молдавии в Европейский Союз (ЕС) зависит от выполнения требований объединения, однако судить о том, получится ли сделать это до 2030 года, пока нельзя. Об этом заявил посол Украины в Кишиневе Паун Роховей в эфире телеканала tv8.

«Любое ответственное государство устанавливает, скажем так, временные ориентиры, планируя шаги, меры, события. С теоретической точки зрения, эти сроки фиксированы, нам остается лишь на практике справиться с выполнением и реализацией правил, стандартов и реформ, которые приблизят нас к Европейскому союзу. Конечно, я ничего не могу сказать о 2030 годе», — сказал он.

При этом дипломат подчеркнул, что Киев и Кишинев приложили много усилий и добились больших успехов в евроинтеграции, хотя и находились в более сложных ситуациях, чем другие члены блока. Он также отметил, что не видит препятствий во вступлении стран в ЕС, включая возможную блокировку процесса со стороны руководства Венгрии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что власти Украины угрожают лично ему и другим членам правительства страны. По мнению политика, угрозы со стороны Киева станут «частью повседневной жизни» до парламентских выборов, которые пройдут в Венгрии 12 апреля.