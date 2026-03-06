Реклама

15:36, 6 марта 2026

В России собрались компенсировать утильсбор за машины некоторым водителям

Законопроект о возврате утильсбора для многодетных поступил в правительство РФ
Марина Аверкина

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Инициатива о компенсации многодетным родителям суммы утилизационного сбора, уплаченного при приобретении автомобиля, прозвучала от представителей фракции КПРФ в Государственной Думе и члена Совета Федерации Айрата Гибатдинова. Законопроект уже направлен на рассмотрение в кабинет министров, сообщает «Прайм».

Предполагается, что этой льготой смогут воспользоваться россияне, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет либо до 23 лет при обязательном условии их обучения в образовательных учреждениях на очных отделениях. Речь идет о полном или частичном возмещении сбора. Порядок предоставления выплаты должно будет определить правительство.

По словам депутата Алексея Куринного, для семей с большим количеством детей автомобиль не может быть роскошью. Как правило, это острая необходимость, связанная с ежедневными потребностями отвозить детей в школы, детские сады, на развивающие занятия, больницы. Кроме того, купленные на большую семью продукты проще довезти домой, чем донести. «Машина таким семьям жизненно необходима», — подытожил парламентарий.

Ранее стало известно, что автомобилист из города Ефремова остался без иномарки из-за более двух тысяч неоплаченных штрафов. Нарушитель рискует навсегда лишиться машины, если не оплатит все штрафы на миллионы рублей.

