В российском суде назвали нелогичным поведение страдающей от домашнего насилия женщины

В Санкт-Петербурге суд приговорил к 6,5 года мужчину за убийство сожительницы

В Санкт-Петербурге суд приговорил к шести с половиной годам колонии строгого режима местного жителя за расправу над сожительницей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину признали виновным по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Его обязали выплатить миллион рублей матери женщины. Суд при назначении наказания также учел «асоциальное и нелогичное поведение самой потерпевшей». Там отметили, что осужденный регулярно избивал сожительницу, но она продолжала с ним жить и выпивать с ним алкоголь.

Как следует из материалов дела, в конце октября — начале ноября 2025 года осужденный нанес женщине не менее 30 ударов руками и в какой-то момент она перестала подавать признаки жизни. Тогда подсудимый посадил ее в ванну и пытался растормошить, но было поздно.

Ранее в Хабаровском крае суд приговорил к семи годам колонии местного жителя за расправу над сожительницей.