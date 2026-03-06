«Проучивший» сожительницу россиянин получил семь лет колонии

В Хабаровском крае осудили мужчину за убийство сожительницы

В Хабаровском крае осудили мужчину за расправу над сожительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни и здоровья, повлекшего по неосторожности смерть человека») УК РФ.

Как установил суд, в ночь с 21 на 22 ноября 2025 года 38-летний местный житель в одном из домов по улице Москаленко в селе Матвеева распивал алкогольные напитки с сожительницей. В ходе возникшего конфликта 37-летняя женщина схватила нож и начала угрожать мужчине.

Он смог отобрать оружие и, чтобы проучить, нанес один удар в ногу пострадавшей. Удар пришелся в бедренную артерию. После этого подозреваемый достал нож и попытался остановить кровотечение, но женщина неправильно оценила степень повреждения и предложила ему идти спать. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима.

