Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:21, 6 марта 2026Силовые структуры

«Проучивший» сожительницу россиянин получил семь лет колонии

В Хабаровском крае осудили мужчину за убийство сожительницы
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Хабаровском крае осудили мужчину за расправу над сожительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни и здоровья, повлекшего по неосторожности смерть человека») УК РФ.

Как установил суд, в ночь с 21 на 22 ноября 2025 года 38-летний местный житель в одном из домов по улице Москаленко в селе Матвеева распивал алкогольные напитки с сожительницей. В ходе возникшего конфликта 37-летняя женщина схватила нож и начала угрожать мужчине.

Он смог отобрать оружие и, чтобы проучить, нанес один удар в ногу пострадавшей. Удар пришелся в бедренную артерию. После этого подозреваемый достал нож и попытался остановить кровотечение, но женщина неправильно оценила степень повреждения и предложила ему идти спать. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин выкинул мать в окно из-за ее отказа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о приказе ВСУ «обнулить» население целого города

    Аэропорт популярного курортного города России перестал принимать самолеты

    Стало известно об уничтожении женского расчета БПЛА ВСУ

    «Проучивший» сожительницу россиянин получил семь лет колонии

    Раскрыты детали атаки США на иранский фрегат у берегов Шри-Ланки

    ОАЭ задумали принять неожиданные меры против Ирана

    Уехавшая из России Лазарева услышала песню российской группы в такси и обрадовалась

    Трампу начали искать замену в Республиканской партии

    Две голые трансженщины погнались с кирпичом в руках за туристом в Таиланде

    Появилось видео из подвергшегося массированной атаке Севастополя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok