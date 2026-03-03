Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:53, 3 марта 2026Силовые структуры

Россиянин выкинул мать в окно из-за ее отказа

В Башкирии осудят мужчину, выкинувшего мать в окно
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Башкирии осудят мужчину, выкинувшего мать в окно. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, вечером 30 ноября 2025 года 39-летний мужчина находился в своей комнате в общежитии на улице Худайбердина, где со своей 60-летней матерью употреблял алкогольные напитки. В ходе распития он попросил женщину оформить опеку над двумя его детьми, которые были изъяты у него и помещены в специальное учреждение.

Женщина не согласилась, в итоге произошел конфликт с оскорблениями. В результате мужчина поднял мать и выбросил ее в открытое окно с шестого этажа. Травмы, полученные пострадавшей, оказались несовместимы с жизнью.

В ходе расследования была собрана достаточная доказательная база, а также проведены необходимые экспертизы, осмотр места происшествия и допрошены свидетели.

Мужчина признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянка в гневе забила малолетнюю дочь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Путь к прекращению войны». В Иране рассказали, кто может остановить конфликт на Ближнем Востоке

    В блокировке выдачи наличных банками увидели риски

    Москвичам ответили на вопрос о клещах в марте

    Стали известны последствия удара по ключевому органу власти Ирана

    Встреча Кристины Асмус с ее «близнецом» вызвала ажиотаж в сети

    Раскрыты подробности об удерживаемых на Украине россиянах

    США ударили по базе с российскими «Варшавянками» в Иране

    Тренер сборной Норвегии оценил шансы Клебо победить Большунова на Олимпиаде

    Финляндии понадобились разведчики со знанием русского языка

    Минуту простоя аэропорта Дубая оценили в миллион долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok