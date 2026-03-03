Россиянин выкинул мать в окно из-за ее отказа

В Башкирии осудят мужчину, выкинувшего мать в окно

В Башкирии осудят мужчину, выкинувшего мать в окно. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, вечером 30 ноября 2025 года 39-летний мужчина находился в своей комнате в общежитии на улице Худайбердина, где со своей 60-летней матерью употреблял алкогольные напитки. В ходе распития он попросил женщину оформить опеку над двумя его детьми, которые были изъяты у него и помещены в специальное учреждение.

Женщина не согласилась, в итоге произошел конфликт с оскорблениями. В результате мужчина поднял мать и выбросил ее в открытое окно с шестого этажа. Травмы, полученные пострадавшей, оказались несовместимы с жизнью.

В ходе расследования была собрана достаточная доказательная база, а также проведены необходимые экспертизы, осмотр места происшествия и допрошены свидетели.

Мужчина признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

