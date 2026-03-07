Реклама

Бывший президент США признался в воровстве из закусочных

Обама признался, что в молодости воровал из закусочных и питался консервами
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Бывший президент США Барак Обама рассказал, что в молодости испытывал проблемы с финансами из-за долга за обучение в университете. В связи с этим он постоянно работал, питался консервами и иногда воровал из закусочных. Подробностями своей жизни он поделился на поминальной службе по темнокожему пастору Джесси Джексону, которую транслировал телеканал CBS.

«Я жил в Нью-Йорке. Работал, чтобы выплатить студенческий долг, ел много тунца из банки и консервированный суп. Если я был в закусочной, я хватал несколько лишних крекеров, клал в свой карман», — рассказал политик. Он отметил, что все это происходило, когда он только выпустился из колледжа. В то время Джексон впервые выдвигался в президенты США.

Ранее Обама заявил, что инопланетяне существуют.

