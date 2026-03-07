Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
11:14, 7 марта 2026Спорт

НХЛ дисквалифицировала Малкина

НХЛ дисквалифицировала российского форварда «Питтсбурга» Малкина на пять матчей
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bob Frid / Imagn Images / Reuters

Национальная хоккейная лига (НХЛ) дисквалифицировала российского форварда «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина на пять матчей. Об этом сообщается на сайте турнира.

В ночь на 6 марта в матче с «Баффало Сейбрс» россиянин ударил клюшкой по лицу защитника команды соперника Расмуса Далина. Малкин был удален до конца встречи, завершившейся поражением «Питтсбурга» со счетом 1:5. Из-за этого позднее форвард получил дисквалификацию.

После 61 матча регулярного чемпионата нынешнего сезона в активе «Питтсбурга» 75 очков, команда занимает шестое место в таблице Восточной конференции НХЛ. 39-летний Малкин принял участие в 46 матчах, в которых отметился 13 шайбами и 34 результативными передачами.

В ноябре прошлого года Малкин установил исторический рекорд в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторс» в Стокгольме. Хоккеист стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, отличившимся в матче чемпионата за пределами Северной Америки. На момент обновления рекорда Малкину было 39 лет и 107 дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ударил по нефтяному танкеру в Ормузском проливе

    Авиакомпания Emirates приостановила все рейсы до дальнейшего уведомления

    Президент Ирана принес извинения соседним странам за ракетные удары

    НХЛ дисквалифицировала Малкина

    Российские туристы на Шри-Ланке оказались под угрозой выселения из отелей

    Российский лыжник оценил Европу фразой «живут по-другому»

    В Израиле заявили о возможном присоединении Азербайджана к ударам по Ирану

    Во Франции призвали прекратить выделять деньги Украине

    Россиян предупредили о последствиях лечения стресса бокалом вина

    Стало известно о целях попавшего в засаду в Ливане израильского десанта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok