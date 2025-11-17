Малкин обновил исторический рекорд НХЛ

Малкин стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, забившим гол за границей

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин обновил исторический рекорд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нэшвилл Предаторс», который состоялся в Стокгольме (Швеция). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 16 ноября, и завершилась со счетом 4:0 в пользу «Питтсбурга». В составе победителей отличились Малкин, Паркер Уотерспун, Сидни Кросби и Блейк Лизотт.

Малкин стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, отличившимся в матче регулярного чемпионата за пределами Северной Америки. На момент установления рекорда нападающему было 39 лет и 107 дней.

Таким образом Малкин обновил собственный рекорд, который установил 15 ноября в матче против «Нэшвилла», также прошедшем в Стокгольме. Тогда спортсмену было 39 лет и 106 дней.

Предыдущее достижение принадлежало канадскому защитнику «Лос-Анджелес Кингз» Робу Блейку. Спортсмен установил его в возрасте 37 лет и 293 дней, отличившись в матче НХЛ в Лондоне в 2007 году.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин трижды завоевывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).