Малкин установил исторический рекорд НХЛ

Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Thearon W. Henderson / Getty Images

«Питтсбург Пингвинс» проиграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который проходил в Стокгольме (Швеция). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на субботу, 14 ноября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Нэшвилла». В составе победителей голы на счету Филипа Форсберга и Стивена Стэмкоса. У «Питтсбург Пингвинс» отличился россиянин Евгений Малкин.

Забитая шайба позволила 39-летнему Малкину стать самым возрастным игроком в истории НХЛ, кому удавалось забить гол в матче регулярного сезона за пределами Северной Америки. Предыдущее достижение принадлежало канадскому защитнику «Лос-Анджелес Кингз» Робу Блейку. На момент установления рекорда на арене в Лондоне ему было 37 лет.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин трижды завоевывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).

