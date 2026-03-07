Реклама

15:28, 7 марта 2026

Schiaparelli представил туфли с кошачьими головами и нарвался на гнев общественности

Мария Винар

Фото: @schiaparelli

Итальянский модный дом Schiaparelli представил обувь с головами животного и нарвался на гнев общественности. Пост и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) люксовой марки.

Туфли с кошачьими головами созданы в рамках новой коллекции осень/зима 2026-2027, которая получила название The Sphynx («Сфинкс»). Обувь выполнена из сатинового материала и оформлена высоким каблуком.

Пользователи сети оказались не в восторге от новинки и принялись критиковать ее в комментариях под публикацией. «Мне очень нравится этот бренд, но это ненормально», «Я не могу понять концепцию этой коллекции. Очень тревожно», «Мы наконец-то перестали носить мех животных, но теперь нам предлагают обувь с обезглавленными животными?», «Это уже слишком!», «Туфли ужасны. Вам лучше извиниться за этих бедных животных», — возмущались они.

Schiaparelli не в первый раз подвергается спорам в сети из-за нестандартного дизайна обуви и одежды. В январе модный дом показал туфли с птичьими головами.

