Туфли Schiaparelli c птичьими головами вызвали споры в сети

Мария Винар

Фото: @schiaparelli

Итальянский модный дом Schiaparelli представил необычный дизайн обуви и вызвал споры в сети. Фото и комментарии появились в Instagram-аккаунте люксовой марки (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных снимках запечатлены туфли из новой коллекции весна/лето-2026 под названием The Agony and The Ecstasy («Агония и экстаз»). Они выполнены из сатинового материала и оформлены птичьей головой на носке. Согласно описанию, данный декоративный элемент выполнен вручную.

Пользователи сети разделились во мнениях по поводу новинки бренда и принялись обсуждать ее под постом. «Красиво, но немного жутко», «Сколько бы вы не имели денег, эти туфли смотрятся ужасно и дурно», «Как отвратительно», «Это очень красиво», «Великолепно», «Они однозначно привлекли мое внимание», «Люди, вы нормальные? Что в этом красивого?» — рассуждали юзеры.

В январе 2023 года на показе Schiaparelli модели продефилировали в одежде с пришитыми к ткани головами различных зверей в полный размер. Шоу привлекло внимание зоозащитников, которые заявили, что бренд романтизирует издевательства над животными.

