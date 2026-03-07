Участок дороги на выезде из Саратова переименовали в Сталинградское шоссе

В России появилось Сталинградское шоссе: новое название получил участок дороги на выезде из Саратова в сторону Волгограда. Об этом сообщила мэрия Саратова в Telegram.

В Сталинградское шоссе переименовали участок дороги от улицы Крымской до улицы Большой Лесопарковой. Инициатива приурочена к 83-й годовщине победы в Сталинградской битве.

«Выбор места глубоко символичен: именно по этому маршруту в 1942-1943 годах осуществлялось основное снабжение войск, оборонявших Сталинград», — рассказали в мэрии. Из Саратова на фронт доставляли боевую технику и боеприпасы, а также продовольствие. На шоссе установлен мемориал военным водителям.

С просьбой переименовать этот участок к председателю Госдумы Вячеславу Володину ранее обратились ветераны Саратовского авиационного завода. «Связывающее Саратов со Сталинградом шоссе было, по существу, дорогой жизни для Сталинграда, по ней шел основной поток грузов», — подчеркнули они.

Ранее участник Сталинградской битвы, ветеран Великой Отечественной войны Борис Шапошников поделился воспоминаниями о фронте. Тогда же он заявил, что события прошлого должны оставаться в сознании новых поколений как моральный ориентир.