Россия
18:48, 7 марта 2026Россия

В России появилось Сталинградское шоссе

Участок дороги на выезде из Саратова переименовали в Сталинградское шоссе
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал «Мэрия сообщает»

В России появилось Сталинградское шоссе: новое название получил участок дороги на выезде из Саратова в сторону Волгограда. Об этом сообщила мэрия Саратова в Telegram.

В Сталинградское шоссе переименовали участок дороги от улицы Крымской до улицы Большой Лесопарковой. Инициатива приурочена к 83-й годовщине победы в Сталинградской битве.

«Выбор места глубоко символичен: именно по этому маршруту в 1942-1943 годах осуществлялось основное снабжение войск, оборонявших Сталинград», — рассказали в мэрии. Из Саратова на фронт доставляли боевую технику и боеприпасы, а также продовольствие. На шоссе установлен мемориал военным водителям.

С просьбой переименовать этот участок к председателю Госдумы Вячеславу Володину ранее обратились ветераны Саратовского авиационного завода. «Связывающее Саратов со Сталинградом шоссе было, по существу, дорогой жизни для Сталинграда, по ней шел основной поток грузов», — подчеркнули они.

Ранее участник Сталинградской битвы, ветеран Великой Отечественной войны Борис Шапошников поделился воспоминаниями о фронте. Тогда же он заявил, что события прошлого должны оставаться в сознании новых поколений как моральный ориентир.

