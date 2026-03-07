Сийярто: Зеленский играет на пианино с поднятыми руками

Президент Украины Владимир Зеленский «играет на пианино с поднятыми руками», будучи бескультурным человеком. Такое мнение высказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Зеленский смертельно угрожал премьер-министру Венгрии. Это (...) доказательство отсутствия у этого человека культуры. (...) Но чего мы ожидаем от президента, который играет на пианино так, чтобы были видны обе руки?» — заявил Сийярто.

По его словам, поведение Зеленского отражает самих украинцев, которые занимаются шантажом и угрозами.

Ранее Зеленский ответил Орбану на требование проверить нефтепровод «Дружба». Он заявил, что когда обращается к западным лидерам с просьбой передать Украине вооружение, а ему отказывают из-за их малого количества на складах, он не просит пустить его туда, чтобы проверить этот факт.