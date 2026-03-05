Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:17, 5 марта 2026Бывший СССР

Зеленский ответил Орбану на требование проверить «Дружбу»

Зеленский ответил Орбану на требование проверить нефтепровод «Дружба»
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на требование проверить нефтепровод «Дружба». Об этом сообщает агентство УНИАН в Telegram.

«Я встречаюсь с лидером одной из стран и спрашиваю: "Вы можете нам дать ракеты для Patriot?". А он говорит: "У нас на складах осталось очень мало". И я что-то не помню, чтобы сказал: "Можно я тогда приеду к тебе, зайду на склад и проверю, правду ты говоришь или нет"», — заявил украинский лидер.

Ранее Орбан сообщал, что Венгрия и Словакия создадут совместную комиссию. По его словам, она отправится на Украину для оценки состояния нефтепровода «Дружба».

Вместе с тем Орбан обвинил Зеленского во лжи. Он выразил мнение, что представитель Киева скрывает информацию о состоянии нефтепровода «Дружба».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан бывший первый замминистра обороны России. Его обвиняют в хищении бюджетных денег, в том числе во время СВО

    Эрдоган предупредил о последствиях конфликта на Ближнем Востоке

    В Белом доме рассказали о неизвестных миру запасах оружия США

    Врачи поделились забавными фактами о человеческом теле

    «Радиостанция Судного дня» передала сообщения про Кипр и вспыхивание

    Российский телеведущий отказался от мяса и столкнулся с «отвратительным» последствием

    Задержанного экс первого замминистра обороны России нашли на картине в форме НКВД

    Вяльбе ответила намекнувшему на заговор против него на российских стартах Большунову

    В одном из регионов запретили парковаться у главного цветочного рынка

    В России вынесли приговор иноагенту Татьяне Лазаревой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok