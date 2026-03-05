Зеленский ответил Орбану на требование проверить «Дружбу»

Зеленский ответил Орбану на требование проверить нефтепровод «Дружба»

Президент Украины Владимир Зеленский ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на требование проверить нефтепровод «Дружба». Об этом сообщает агентство УНИАН в Telegram.

«Я встречаюсь с лидером одной из стран и спрашиваю: "Вы можете нам дать ракеты для Patriot?". А он говорит: "У нас на складах осталось очень мало". И я что-то не помню, чтобы сказал: "Можно я тогда приеду к тебе, зайду на склад и проверю, правду ты говоришь или нет"», — заявил украинский лидер.

Ранее Орбан сообщал, что Венгрия и Словакия создадут совместную комиссию. По его словам, она отправится на Украину для оценки состояния нефтепровода «Дружба».

Вместе с тем Орбан обвинил Зеленского во лжи. Он выразил мнение, что представитель Киева скрывает информацию о состоянии нефтепровода «Дружба».