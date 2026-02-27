Реклама

Орбан анонсировал действия по «Дружбе» и обратился к Зеленскому

Орбан заявил о создании венгерско-словацкой комиссии по нефтепроводу Дружба
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Alex Brandon / Reuters

Венгрия и Словакия создадут совместную комиссию, которая отправится на Украину для оценки состояния нефтепровода «Дружба». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я договорился с [премьер-министром Словакии] Робертом Фицо о создании венгерско-словацкой следственной комиссии для выяснения состояния нефтепровода "Дружба"», — написал он.

Также Орбан обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и призвал его разрешить венгерским и словацким инспекторам въезд на Украину.

Ранее глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш обвинил Зеленского во лжи о том, что ремонт и восстановление работы нефтепровода «Дружба» не будут быстрым процессом. По его словам, в Венгрии пришли к выводу, что объективных оснований для остановки нефтепровода нет, а масштаб повреждений не препятствует его работе.

