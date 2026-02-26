Зеленского обвинили во лжи после заявления о поломке нефтепровода «Дружба»

Глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи о том, что ремонт и восстановление работы нефтепровода «Дружба» не будут быстрым процессом. Его слова передает РИА Новости.
«Украинский президент лжет. Это нужно заявить открыто и без эмоций», — сказал политик.
По его словам, в Венгрии пришли к выводу, что объективных оснований для остановки нефтепровода нет, а масштаб повреждений не препятствует его работе.
Ранее Зеленский, комментируя приостановку поставок российской нефти в Венгрию и Словакию, заявил, что ремонт нефтепровода «Дружба» не будет быстрым.
При этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждал, что возобновление и срок транспортировки нефти по «Дружбе» зависят исключительно от Украины.