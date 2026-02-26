Зеленского обвинили во лжи после заявления о поломке нефтепровода «Дружба»

Гуйяш: Зеленский лжет, что работа «Дружбы» не может быть быстро восстановлена

Глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи о том, что ремонт и восстановление работы нефтепровода «Дружба» не будут быстрым процессом. Его слова передает РИА Новости.

«Украинский президент лжет. Это нужно заявить открыто и без эмоций», — сказал политик.

По его словам, в Венгрии пришли к выводу, что объективных оснований для остановки нефтепровода нет, а масштаб повреждений не препятствует его работе.

Ранее Зеленский, комментируя приостановку поставок российской нефти в Венгрию и Словакию, заявил, что ремонт нефтепровода «Дружба» не будет быстрым.

При этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждал, что возобновление и срок транспортировки нефти по «Дружбе» зависят исключительно от Украины.