19:06, 27 февраля 2026

В ЕС упрекнули Зеленского во лжи

Премьер Венгрии Орбан упрекнул Зеленского во лжи из-за нефтепровода «Дружба»
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский лжет и скрывает информацию о состоянии нефтепровода «Дружба». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в аккаунте в социальной сети Х.

«Позвольте мне внести ясность: Зеленский лжет. Мы знаем, что нет никаких технических причин, по которым нефть не может поступать в Венгрию через "Дружбу". Они [украинцы] отказываются от инспекций и скрывают правду», — упрекнул Орбан украинского лидера.

Ранее Орбан сообщил, что Венгрия и Словакия создадут совместную комиссию, которая отправится на Украину для оценки состояния нефтепровода «Дружба».

Кроме того, советник венгерского премьера Балаш Орбан заявил, что Будапешт выдвинул требование Европейскому союзу (ЕС) отправить на Украину независимую комиссию, которая расследует обстоятельства повреждения «Дружбы» и возможность возобновления работы нефтепровода.

