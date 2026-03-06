Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:13, 6 марта 2026Мир

Трамп назвал два варианта безоговорочной капитуляции Ирана

Трамп считает, что Иран капитулирует, когда утратит свой боевой потенциал
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Есть два варианта безоговорочной капитуляции Ирана. Один из них — это полная утрата Исламской Республикой своего боевого потенциала. На это указал президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios.

«Безоговорочная капитуляция может быть, когда [иранская сторона] о ней объявит. Но она также может последовать, когда они больше не смогут вести боевые действия», — заявил американский лидер, добавив, что в какой-то момент Ирану будет просто нечем сражаться.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Вашингтон признает капитуляцию Исламской Республики, когда Трамп решит, что Иран больше не представляет угрозы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом признал удары по району начальной школы в Иране. Как произошло это военное преступление и при чем здесь ИИ?

    Порошенко отказался возвращать долг за аренду офиса в центре Киева и захватил помещение

    Трамп назвал два варианта безоговорочной капитуляции Ирана

    Иран пообещал США и Израилю «большие чудеса»

    Москалькова поделилась подробностями спасения россиян с Украины

    В Иране назвали самую большую ошибку США и Израиля

    Ученые назвали способными пережить ядерную войну только две страны в мире

    Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана

    Продюсера Газманова арестовали за мошенничество

    Мерц объяснил свое поведение во время встречи с «ударившим» его Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok