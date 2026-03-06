Белый дом объяснил слова Трампа о безоговорочной капитуляции Ирана

Белый дом объяснил, что значат слова Трампа о безоговорочной капитуляции Ирана

Вашингтон признает безоговорочную капитуляцию Ирана, о которой говорил президент США Дональд Трамп, когда американский лидер решит, что исламская республика больше не представляет угрозы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, ее слова приводит ТАСС.

Чиновница также отметила, что Вашингтон планирует проводить операцию против Тегерана от четырех до шести недель. По ее словам, у США достаточно боеприпасов, которые позволят достигнуть целей этой операции.

Ранее Трамп заявил, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном возможно только при полной капитуляции Ирана.