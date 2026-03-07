Реклама

Трамп высказался о сроках окончания конфликта на Украине

Трамп: Урегулирование конфликта на Украине уже на подходе
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Урегулирование конфликта на Украине на подходе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на саммите «Щит Америки», передает РИА Новости.

«Я положил конец восьми войнам, и еще одна на подходе», — заявил Трамп.

Он добавил, что задача по урегулированию этого конфликта является очень трудной, а сама возможность договоренности была «близка множество раз».

Ранее американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Владимир Зеленский остается главным препятствием мирному урегулированию конфликта на территории Украины. Он подчеркнул, что украинскому лидеру нужно «взяться за дело и заключить сделку», но пока он не показывает готовности к переговорам на необходимом уровне.

